أغلقوا المحمول والخروج ممنوع.. عبدالعال يفوض أمين البرلمان للإشراف على الجلسة السرية

(مصراوي):

حدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لتطبيقها قبل وخلال انعقاد الجلسة السرية للبرلمان التي بدأت مساء اليوم الاثنين.

وطالب رئيس البرلمان، أعضاء المجلس بإغلاق هواتفهم المحمولة، وعدم السماح بالخروج من القاعة أثناء انعقاد الجلسة، كما طالب جميع وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين وممثلي القنوات التلفزيونية وحرس المجلس، والعاملين بالأمانة العامة بمغادرة القاعة.

ومنح عبدالعال، وفقًا لنص اللائحة، الأمين العام للبرلمان المستشار محمود فوزي، الإشراف على إدارة الجلسة.

وتنص المادة "285" من لائحة المحلس على: "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".

ونصت المادة "282" على: "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

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