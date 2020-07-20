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بـ486 صوتًا.. البرلمان يوافق على قانون اعتماد إضافي للموازنة وزيادة المهن الطبية

04:56 م الإثنين 20 يوليه 2020
بـ486 صوتًا.. البرلمان يوافق على قانون اعتماد إضافي للموازنة وزيادة المهن الطبية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب على التصويت النهائي، نداء بالاسم على مشروعَي قانونَين لتطبيقهما بأثر رجعي؛ وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020" والمهن الطبية بإجمالي 486 نائبًا، واعتراض 3 نواب.

ويهدف مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.

وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.

كما يتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتي تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بالنص الآتي: المادة 17 تنص على: "إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم (بدل مخاطر المهن الطبية) شهريًّا، وفقًا للفئات الآتية: "1225 جنيهًا للأطباء البشريين، و875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيهًا لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

مجلس النواب زيادة المهن الطبية قانون اعتماد إضافي للموازنة

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