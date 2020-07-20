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بحثا سد النهضة وليبيا.. السيسي يهاتف الرئيس الأمريكي

04:51 م الإثنين 20 يوليه 2020
بحثا سد النهضة وليبيا.. السيسي يهاتف الرئيس الأمريكي

السيسي وترامب

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة.

صرح بذلك السفير بسام راضي.

وقال البيان، إن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

من جانبه، أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.​

السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الليبية سد النهضة ليبيا

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