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عبدالعال يداعب مرتضى منصور: أتمنى أن تحافظ على هدوءك على طول

04:31 م الإثنين 20 يوليه 2020
عبدالعال يداعب مرتضى منصور: أتمنى أن تحافظ على هدوءك على طول

الدكتور علي عبدالعال

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، النائب مرتضى منصور، خلال إبداءه الموافقة على قانوني زيادة المهن الطبية، وفتح حساب إضافي للموازنة، قائلا: "أتمنى أن تحافظ على هذا الهدوء على طول".

ويواصل مجلس النواب، التصويت النهائي، نداءً بالاسم على مشروعي قانونين لتطبيقهما بأثر رجعي، وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020".

ويهدف مشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل (2020- 2021)، والأعوام المالية التالية.

وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 2019- 2020، بواقع 80 مليار جنيه؛ لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنيه؛ نتيجة فض التشابكات، وسداد 5 .160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.​

علي عبدالعال مرتضى منصور مجلس النواب زيادة المهن الطبية

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