أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" إلى فئات بدل مخاطر المهن الطبية

03:36 م الإثنين 20 يوليه 2020
البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" إلى فئات بدل مخاطر المهن الطبية

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر إلى الفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقًا لمشروع القانون.

وقال العمارى: "التعديل على البند 2 من المادة 3 في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملون بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.

كما وافق المجلس على طلب العماري بإجراء مداولة على المادة الرابعة الفقرة الأولى، حيث أدخل تعديل اتساقًا مع تعديل المادة 3 بعد إضافة العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر، بإضافة عبارة "أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر"، وكذلك وافق على طلبه بتعديل المادة 9، حيث تم حذف البند الخاص بـ"ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية" بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.

مجلس النواب مستشفيات الأزهر بدل مخاطر المهن الطبية

الخبر التالى:

مطار القاهرة يستقبل 16 رحلة دولية عليها 1955راكبًا من جنسيات مختلفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجراءات قانونية ضد المخالف.. الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة التوجه لإدارات المرور