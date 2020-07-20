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القاهرة: إخماد حريق بمخزن قطع غيار سيارات بالتوفيقية

03:22 م الإثنين 20 يوليه 2020
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كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة، تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب بمخزن قطع غيار سيارات بـ15 شارع سوق التوفيقية بحي الأزبكية دون إصابات أو وفيات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق أعلى عقار مكون من أرضي و7 أدوار وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء و2 خزان وسيارة سلم للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.

وقرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

إخماد حريق مخزن قطع غيار سيارات الحماية المدنية

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