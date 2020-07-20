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طالبت بإقراره.. وزيرة الصحة: تعديلات "المهن الطبية" ضرورية.. والأطباء قدموا أرواحهم بسبب "كورونا"

03:06 م الإثنين 20 يوليه 2020
طالبت بإقراره.. وزيرة الصحة: تعديلات "المهن الطبية" ضرورية.. والأطباء قدموا أرواحهم بسبب "كورونا"

وزيرة الصحة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة السكان والسكان، موجهة التحية إلى الأطقم الطبية ومشيدةً بالدور الذي تقوم به، إن إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مهم وضروري.

وأضافت زايد، في أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون بالبرلمان، اليوم الإثنين: "تعديل القانون يأتي في وقت مهم؛ حيث إن الأطقم الطبية قدمت أرواحًا، بسبب التصدي للجائحة الكبيرة التي أثرت على أرواح العاملين بالقطاع الصحي.

وحول الاقتراح المقدم من النائب إيهاب منصور، حول تعديل المادة الأولى، قالت وزيرة الصحة: "يمكن أن نعدل المادة الأولى في وقت لاحق بعد التوافق عليها من كل الأطراف، بالتوافق مع وزير المالية والعاملين في المهن الطبية".

وبدأ البرلمان التصويت نداءً بالاسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويتضمن القانون إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته.

هالة زايد تعديلات المهن الطبية الأطقم الطبية فيروس كورونا

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