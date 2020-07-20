رئيس "القومي لتنظيم الاتصالات" يعرض جهود الجهاز لتحسين الخدمات أمام البرلمان

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد الجمل، خلال الاجتماع، دور الجهاز في حماية حقوق المستخدمين وحقهم في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية والاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات.

وعرض الجمل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم نشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية؛ سواء "الطرق الجديدة والمناطق الحدودية والمدن والمناطق العمرانية الجديدة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، حيث تم إنفاق نصف مليار جنيه لتغطية عدد 36 طريقا قوميا/ استراتيجيا، بالإضافة إلى 11 منطقة غير ذي عائد اقتصادي، كما تم تخصيص 1.75 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتغطية عدد 60 موقعًا ما بين منطقة وطريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الجمل، خلال الاجتماع: تلقى الجهاز عدد 52038 شكوى، وقام بحل 97% منها خلال الربع الأول من العام 2020، كما تلقى الجهاز عدد 41007 شكوى، وقام بحل 97% منها خلال الربع الثاني من العام 2020، كما قل متوسط وقت حل شكوى الإنترنت بعد التصعيد للجهاز من 4.8 يوم في الربع الأول إلى 3.5 يوم في الربع الثاني، كما قل متوسط وقت حل شكوى الهاتف المحمول بعد التصعيد للجهاز من 3.1 يوم في الربع الأول إلى 2.3 يوم في الربع الثاني.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الاجتماع، رد مبالغ قدرها مليون جنيه إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قِبل الجهاز.

وعرض الجمل جهود الجهاز لتحفيز الشركات نحو العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الجهاز قرر ربط الموافقة على العروض الترويجية المقدمة من الشركات بمستوى جودة الخدمات، حيث يأتي هذا القرار في إطار المنافسة الحرة بين الشركات.

وعرض رئيس الجهاز جهود الجهاز والشركات في دعم جهود الدولة والقطاعات المختلفة لمكافحة فيروس كورونا، حيث أشاد بالدور المجتمعي لشركات الاتصالات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.