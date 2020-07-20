ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

كشفت الإعلامية أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد الأزمة الصحية التي ألمت به وإصابته بجلطة استلزمت نقله للمستشفى.

وقالت أمنية لمصراوي إن صحة والدها في تحسن، وما زال يخضع للعلاج بالمستشفى في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه في كامل وعيه ويستطيع التحدث بشكل جيد، ولكنهم ينتظرون تماثله للشفاء للخروج والعودة لمنزله.

وأوضحت أن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، أجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية منذ يومين، وتحدث في الشأن السياسي، مؤكدة أن حالته تتحسن بشكل تدريجي وسيعود لمنزله خلال أيام.

كان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وقدم المجلس في بيان له الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

كان الكاتب الكبير قد نُقل إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عالٍ لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.​