بأكثر من 15%.. ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي

كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققًا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

وأضاف المستشار محمد عبدالوهاب، أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو الماضي بلغ 98.8 % من إجمالي رأس المال المُصدر.