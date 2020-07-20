رئيس "هيئة الاستثمار": الانتهاء من مركزين لخدمة المستثمرين بشرم الشيخ وقنا

كتب- محمد غايات:

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم الانتهاء من تجهيز مركزين لخدمة المستثمرين في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، وأنهما جاهزان للافتتاح في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، عددًا من الطلبات المٌقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ في مدن مختلفة، حيث تقدمت شركة "السويدي للخدمات التعليمية" بطلب للحصول على 3 قطع أراضٍ في مدن مختلفة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي : "الشيخ زايد الجديدة"، و"المنيا الجديدة" و"أسيوط الجديدة "بمساحة 150 أفدنة؛ للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية.

وأضاف، أن شركة "الفؤاد مالتي ميديا للإلكترونيات" طلبت الحصول على 57 ألف م من محافظة المنيا في منطقة تتبع هيئة التنمية الصناعية وذلك لإقامة مشروع في مجال تصنيع الإلكترونيات، يأتي ذلك فيما تقدمت شركة "الاقتصادية للصناعات الغذائية كمارا" بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 28 ألف م في مدينة بني سويف الجديدة، تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار سعي الشركة لإقامة مشروع جديد في مجال الصناعات الغذائية، وطلبت شركة "المتوكل – فاتن قرني دياب" الحصول على قطعة أرض بمساحة 8 الاف م بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف؛ لإقامة مشروع في مجال الصناعات التعدينية، وكذا طلب مقدم من شركة " أورلين مصر للمستحضرات الطبية"، وذلك لتخصيص 4 وحدات من المصانع الجاهزة على مساحة حوالي 2000 م في منطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك في مجال تصنيع آلات ومعدات تدوير المخلفات الزراعية.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية لتوفير الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات المهمة، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وكذا دعم الخدمات التعليمية المتميزة والصناعات المختلفة.