الجيزة: الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة غاز بالعمرانية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم إصلاح كسر ماسور غاز طبيعي بمحيط مشروع محور ترعة الزمر، قد حدث مساء أمس، حيث تم التوجه فورًا لموقع الكسر و استدعاء شركة الغاز فى حضور قسم شرطة العمرانية والحماية المدني.

وأوضحت المحافظة، أنه تمت أعمال الإصلاح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز أعمال الإصلاح مع المتابعة الميدانية لها وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية والعمل مستمر.

يذكر أن الحماية المدنية في الجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب بسبب كسر في ماسورة خط الغاز الطبيعي أثناء عملية حفر الكوبري الجديد في منطقة العمرانية.

وجرى فصل التيار الكهربي عن المنطقة المحيطة، وإغلاق محبس الغاز الرئيسي، لحين انتهاء أعمال إصلاح الكسر، ثم إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.