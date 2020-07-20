تغيرات جوية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تعلن طقس 5 أيام مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وتستمر لمدة الـ5 أيام المقبلة، متوقعا ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات بعد ذلك.

وأضاف شاهين، أن شهر يوليو اقترب على الانتهاء ولم تشهد البلاد أي موجة حارة عنيفة أو ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكن مع بداية الأسبوع المقبل والاقتراب من نهاية شهر يوليو نتوقع تغيرات في الحالة الجوية، لافتًا إلى ان ارتفاع نسب الرطوبة مستمر خلال الفترة الحالية.

وتابع: "الطقس يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد".

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وتتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و42 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر هي الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالي، حيث تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأوضح شاهين أن البلاد ما زالت تتعرض لمنخفض الهند الموسمي وهو مستمر حتى الشهر المقبل.