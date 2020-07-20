أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تغيرات جوية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تعلن طقس 5 أيام مقبلة

11:43 ص الإثنين 20 يوليه 2020
تغيرات جوية الأسبوع المقبل.. الأرصاد تعلن طقس 5 أيام مقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وتستمر لمدة الـ5 أيام المقبلة، متوقعا ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات بعد ذلك.

وأضاف شاهين، أن شهر يوليو اقترب على الانتهاء ولم تشهد البلاد أي موجة حارة عنيفة أو ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لكن مع بداية الأسبوع المقبل والاقتراب من نهاية شهر يوليو نتوقع تغيرات في الحالة الجوية، لافتًا إلى ان ارتفاع نسب الرطوبة مستمر خلال الفترة الحالية.

وتابع: "الطقس يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد".

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وتتراوح درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و42 درجة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر هي الأكثر تأثيرا خلال الفترة الحالي، حيث تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأوضح شاهين أن البلاد ما زالت تتعرض لمنخفض الهند الموسمي وهو مستمر حتى الشهر المقبل.

الطقس تغيرات جوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة

الخبر التالى:

الجيزة: الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة غاز بالعمرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية تناشد مالكي السيارات سرعة التوجه إلى إدارات المرور