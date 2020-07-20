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مصر للطيران: إقلاع 9 رحلات تقل 1300 راكب من جنسيات مختلفة

11:28 ص الإثنين 20 يوليه 2020
مصر للطيران: إقلاع 9 رحلات تقل 1300 راكب من جنسيات مختلفة

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الاثنين، والذي يشمل 9 رحلات دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لتنقل 1300 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.

وقالت مصر للطيران في بيان، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (لندن - باريس - كوبنهاجن - البحرين - بيروت - أبوظبي -الخرطوم) ورحلتين جويتين إلى دبي وذلك لنقل ما يقرب من ١٣٠٠ راكب بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من الكويت وجدة والمدينة المنورة والدمام لإعادة المصريين من هناك بسبب توقف الحركة الجوية في السعودية.

وتبدأ الشركة تسير رحلاتها الجوية إلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.

مصر للطيران رحلات طيران الشحن الجوي

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