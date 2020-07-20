بتخفيضات 25%.. ننشر خريطة منتجات "الزراعة" لعيد الأضحى المبارك

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، إن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ من خلال مواقعها الإنتاجية ومنافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب جميع المحافظات، وعددها أكثر من 400 منفذ، لافتًا إلى تكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتلبية احتياجات المواطنين من أضاحي عيد الأضحى المبارك.

وأضاف فتحي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم اللإثنين، أن الوزارة وفَّرت لحومًا حمراء بلدي ومجمدة بالمنافذ تحت إشراف بيطري على أعلى مستوى، لافتًا إلى مطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من العيوب.

وتابع مدير عام التسويق بأن أسعار منتجات الوزارة تنافسية وبخصم يصل 20%، أقل من أسعار السوق المحلية، إلى جانب باقي المنتجات الغذائية والأساسية للمواطن المصري بأسعار تصل إلى 25%.

وجاءت الأسعار كالتالي:

خراف بلدي: 58 جنيهًا للكيلو.

بقري: 55 جنيهًا للكيلو.

جاموس: 50 جنيهًا للكيلو.

ماعز: 60 جنيهًا للكيلو.

برئ: 60 جنيهًا للكيلو.

بقري: 50 جنيهًا للكيلو.

لحوم فريش كندوز 105ج للكيلو

كبده فريش كندوز: 105جنيهات للكيلو.

ضاني: 105جنيهات للكيلو.

لحوم سوداني: 90 جنيهًا للكيلو.

لحوم برازيلي: 70 جنيهًا للكيلو.

لحوم مفروم: 70جنيهًا للكيلو.