الإسكان: 8466 مواطناً سجلوا بياناتهم إلكترونياً لحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 8466 مواطناً سجلوا بياناتهم، و330 رفعوا أوراقهم، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر، دار مصر، وجنة، موزعة على 13 مدينة جديدة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8 % مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.

وأوضحت أن عدد الوحدات المطروحة بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة).

وأضافت مي عبدالحميد، أنه تم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الـ3، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من أمس الأحد الموافق 19/7/2020 وحتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مبالغ مقدم جدية الحجز، تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات JANNA، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية: (ACH) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب، أو تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان، مؤكدة على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل باسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.