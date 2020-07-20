كورونا في 24 ساعة| انخفاض 95 حالة.. والصحة تعلق على تراجع معدلات الإصابة بكورونا وموعد اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 51 حالة جديدة.

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤشر يدعو للتفاؤل لكن بحذر من العودة مجددا لزيادة الإصابات على غرار ما حدث في دول أخرى.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض 95 حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

هل تحدث موجة ثانية لكورونا في نوفمبر؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح

"الموجة الثانية مجرد تكهنات".. الصحة تعلق على تراجع معدلات الإصابة بكورونا وموعد اللقاح

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