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بعد ارتفاع حالات الوفاة.. الإفتاء توجه تحذيرا بسبب اللعب بالطائرات الورقية

10:59 م الخميس 02 يوليه 2020
بعد ارتفاع حالات الوفاة.. الإفتاء توجه تحذيرا بسبب اللعب بالطائرات الورقية

الطائرات الورقية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اللعب مِن وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام، لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها، الخميس، تعليقا على وفاة الكثير من الشباب والأطفال بسبب الطائرات الورقية، أن اللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّي على مواصلة حياتهم؛ وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة.

وتابعت الإفتاء في بيانها:"انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم".

الطائرات الورقية دار الإفتاء المصرية وسائل الترفيه

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