الصحفيين: إخلاء سبيل عضو بالجمعية العمومية من النيابة لمروره بأزمة صحية
مصراوي
أخلت عصر اليوم نيابة أمن الدولة العليا من دون ضمانات سبيل الكاتب الصحفي محمد منير الذي كان محبوسا احتياطيا علي ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان له، الخميس، إن "منير" سيقضي عدة أيام في راحة، لاستكمال إجراء متابعات و فحوص طبية مطلوبة، وفقا لتوجيهات طبيبه المعالج و طبيب المستشفى الذي قام بتوقيع فحص طبي شامل عليه، فور وصوله إليها وفي ضوء التحاليل التي أجريت له فيها.
وكان "منير" محتجزا في مستشفي ليمان طرة حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض، و فور صدور قرار النيابة، غادر مستشفى السجن إلى منزله مباشرة، بعد تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه بسرعة وسهولة ودون أي عوائق.
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