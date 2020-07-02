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القائمة الكاملة.. القومي للترجمة يعلن الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

06:02 م الخميس 02 يوليه 2020
القائمة الكاملة.. القومي للترجمة يعلن الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

الدكتورة علا عادل

مصراوي

كشفت الدكتورة علا عادل مدير المركز القومي للترجمة، عن أسماء الكتب التي تتنافس في القائمة القصيرة لكل من جائزتي رفاعة الطهطاوي والشباب.

أولا: جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها الحادية عشر، لعام 2019-2020

ضمت القائمة خمسة أعمال: "تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم" من تأليف روجيه جوانت داجنت، ونقله عن الفرنسية حسن نصر الدين، والكتاب صدرت طبعته العربية عن المركز القومي للترجمة في العام 2019.

عن الألمانية يأتي كتاب "اليهود العرب في إسرائيل: رؤية معرفية" من تأليف عمر كامل ومن ترجمة شيرين القباني، الكتاب صدرت طبعته العربية عن مكتبة الإسكندرية في العام 2018.

ومن إصدارات المركز القومي للترجمة يأتي كتاب "الدليل العلمي للترجمة الأدبية " الذي نقله عن الإنجليزية خالد توفيق، الكتاب من تأليف كليفورد لاندرز، وصدرت طبعته العربية في العام 2019.

ومن إصدارات منشورات الجمل، يأتي كتاب "المركزية الأوروبية بين المسلمات والتفكيك: التعددية الثقافية والإعلام، من تأليف إيلا شوحيط وروبرت ستام، ونقله عن الإنجليزية ربيع وهبة، صدرت نسخته العربية في العام 2019.

العمل الأخير الذي يتنافس في هذه القائمة هذا العام هو "نور من الشرق: كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي" من تأليف جون فريلي،ونقله عن الإنجليزية أحمد فؤاد على باشا، العمل من إصدارات المركز القومي للترجمة عام 2018.

ثانيا: الدورة الثامنة لجائزة الشباب لعام 2019-2020:

تضم القائمة ثلاثة أعمال: "البطل بألف وجه" من تأليف جوزيف كامبل ونقله عن الإنجليزية محمد أحمد جمال، والكتاب صادر عن منشورات تكوين في العام 2019.

وعن اللغة الإسبانية تأتي رواية "كهف الأفكار" من تأليف خوسيه كارلوس ومن ترجمة مارك جمال، الكتاب صدرت طبعته العربية عن دار التنوير في العام 2019.

أخيرا عن الإنجليزية تأتي رواية "صمت الفتيات " للأديبة بات باركر، من ترجمة علاء مأمون عودة، والعمل صدرت نسخته العربية عن عصير الكتب للنشر والتوزيع في العام 2020.

الدكتورة علا عادل جوائز رفاعة الطهطاوي المركز القومي للترجمة كتاب اليهود العرب في إسرائيل كتاب الدليل العلمي للترجمة الأدبية

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