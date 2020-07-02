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رؤساء الهيئات الاعلامية يؤدون اليمين أمام البرلمان الأحد المقبل

04:44 م الخميس 02 يوليه 2020
رؤساء الهيئات الاعلامية يؤدون اليمين أمام البرلمان الأحد المقبل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

يؤدي رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدد، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسة الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.

ويأتي ذلك بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبدالقادر زين.

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.

وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها، دعوة كل من: كرم كامل إبراهيم جبر، وعبدالصادق محمد الشوربجي، وحسين جمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب بجلسته المنعقدة صباح الأحد 5 يوليو.

وكلف المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.

مجلس النواب رؤساء الهيئات الصحفية رؤساء الهيئات الاعلامية اليمين القانونية

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