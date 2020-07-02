لعرضها بالدرج العظيم.. وصول 7 قطع أثرية ضخمة إلى المتحف المصري الكبير

كتب- مصراوي:

استقبل المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، 7 قطع أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير تمهيدًا لعرضها على الدرج العظيم ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المقرر افتتاحه العام المقبل.

وقال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، إن أهم تلك القطع تابوت حجري للملك رمسيس الثاني وتمثال للملك امنمحات الثالث، مؤكدًا أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار.

وأشار مفتاح، إلى أنه بعد وصول تلك المجموعة الجديدة بلغ عدد القطع التي وصلت إلى المتحف الكبير لتعرض على الدرج العظيم نحو 67 قطعة من إجمالي 72.

من جانبه، قال الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن تلك القطع تضم تابوت مصنوع من الجرانيت الوردي للملك رمسيس يزن حوالي ستة أطنان، وتمثال للملك امنمحات الثالث مصنوع من البازلت الأسود، وعمودي الملك ساحورع من الجرانيت الوردي محفور عليهما خرطوش الملك ساحورع يصل طول كل منهما حوالي 6 أمتار ويزن كل منهما 17 طنا، بالإضافة إلى لوحة من الحجر الجيري للملك اخناتون، مشيرًا إلى أن عدد القطع التي تم رفعها على الدرج العظيم بلغ 48 قطعة أثرية حتى الأن.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه قبل عملية النقل تم عمل تقرير حالة لكل قطعة منفصلة على حدة لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة، كما قام فريق المرممين من المتحف المصري الكبير بأعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف.

وأكد أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار الثقيلة.

وأضاف زيدان، أن جميع القطع ستخضع لأعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص من مرممي مركز الترميم لكي تكون جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف.