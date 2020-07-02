"مياه المنوفية": 6.33 مليار جنيه استثمارات خلال 6 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 6 سنوات الماضية في المحافظة بلغ نحو 6.33 مليار جنيه.

وأضاف نجيب، في بيان، الخميس، أن الدولة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن نصيب قطاع مياه الشرب بالمحافظة بلغ 2 مليار و710 ملايين جنيه، تمثلت في إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وإنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يومياً، وإنشاء 105 محطات مياه، وإنشاء محطة مياه وخطوط بقرية الحامول على مساحة ٧ أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ910 ملايين جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 60 لتر/ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يومياً، وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 475 مليون جنيه على مساحة 15 فداناً بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 ألف م٣/يوم لخدمة 58 قرية من قرى مركزي بركة السبع وقويسنا.

وأضاف أن تطوير قطاع الصرف الصحي حظى باهتمام محافظة المنوفية، حيث وصلت الاستثمارات لـ3 مليارات و381 مليون جنيه تمثلت في إنشاء 9 محطات معالجة، و101 محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات، لتصبح جميع مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلي 38٪ من القرى، وتنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5.5 فدان بتكلفة 159 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م٣/يوم، وإنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12 ألف م٣/يوم، وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركي، وإنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8 آلاف م٣/يوم، وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.

وأشار إلى أنه حرصاً من الشركة على تطوير البنية التحتية تم تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه وصرف وحنفيات حريق للمدارس والمصالح الحكومية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً بنواحي المحافظة.

وأوضح أنه تم تطوير المعامل ومراقبة الجودة لتصل نسبة التغطية بالمحافظة إلى 100%، بجانب الانتهاء من أعمال تشطيبات المعمل المركزي لمياه الشرب بالمنوفية بإجمالي تكلفة 15 مليون جنيه، وتجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية وتجهيز معملي سرس الليان ومركز السادات كمعامل فرعية لمياه الشرب، وإعادة تأهيل معامل محطات المعالجة بالغوري وتلا وتدعيم معامل المحطات بـ60 كيميائياً متخصصاً، علاوة على تجهيز معملي محطات معالجة ساحل الجوابر وميت أبوالكوم وتوفير الأجهزة.

وتابع: "تم افتتاح وتطوير 11 مركزا لخدمة العملاء (الهوية الموحدة) بنظام الشباك الواحد بجميع المراكز، بجانب افتتاح 2 مركز مصغر (البتانون – اصطباري)، وإنشاء مركز خدمة عملاء متنقل لتصل نسبة تغطية المراكز 100% من المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز شحن لعدادات مسبقة الدفع وتفعيل الدفع الإلكتروني من خلال شركتي فوري ومصاري وتفعيل تركيب العدادات مسبقة الدفع.​