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"المجتمعات العمرانية" تتابع تسليم الأعمال للشركات المنفذة لعمارات الإسكان بمدينة بدر

02:31 م الخميس 02 يوليه 2020
"المجتمعات العمرانية" تتابع تسليم الأعمال للشركات المنفذة لعمارات الإسكان بمدينة بدر

المجتمعات العمرانية

كتب- محمد عبدالناصر:

أشرف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، على عملية تسليم شركات المقاولات الجديدة لاستكمال تنفيذ باقي الأعمال بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس بمدينة بدر.

وشدد بهجات، خلال عملية التسليم، على مسؤولي الشركات الجديدة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال بالموقع للانتهاء في الموعد المحدد، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، موجهًا مسئولي جهاز المدينة بإزالة أية عقبات تحول دون إنجاز الأعمال بالموقع، والتواصل المباشر لسرعة الانتهاء من المشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ العمل بـ16 عمارة بالموقع، موضحًا أنه سيتم استكمال الأعمال من تشطيبات داخلية وخارجية وأعمال التنسيق للموقع والكهرباء وغير ذلك للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وذلك تحت إشراف المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة التنفيذ.

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المجتمعات العمرانية كمال بهجات مدينة بدر

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