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مصر للطيران: إقلاع 17 رحلة إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

02:23 م الخميس 02 يوليه 2020
مصر للطيران: إقلاع 17 رحلة إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أكدت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة تسير، اليوم الخميس، رحلات إلى 17 وجهة دولية تقل على متنها حوالي 2000 راكب وذلك في اليوم الثاني لاستئناف حركة الطيران بعد تعليقها مارس الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر: تعود اليوم رحلات الناقل الوطني مصر للطيران، من 15 وجهة دولية، وتقل أكثر من 3 آلاف راكب قادمين من عدة وجهات أوروبية وعربية وأفريقية.

وأشارت المصادر، إلى أن وجهات الطيران المنتظم بلغت أمس 14 نقطة، وزادت اليوم 3 نقاط جديدة لتصل لـ 17 وجهة مابين أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ودول الخليج، والمغرب العربي.

كان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، شهد أمس الأربعاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضي وتفقد حالة الركاب وأطمأن على كافة الإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كورونا المستجد كوفيد 19.​

مصر للطيران أوروبا أفريقيا فيروس كورونا

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