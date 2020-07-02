القوى العاملة: لبنان يصدر قرارًا بتحصيل 100 دولار للقادمين تكلفة اختبار "PCR"

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بما صدر من وزارة الصحة اللبنانية بجميع المسافرين القادمين إلى الدولة فيما يتعلق باختبار PCR، فضلا عن تحصيل 100 دولار عن طريق شركات الطيران للقادمين تكلفة فحص الاختبار.

من جانبها أشارت الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إلى أن وزارة الصحة أكدت ضرورة تقيد جميع المسافرين القادمين بعدد من الإجراءات منها التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة، ورابط الوزارة والتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها.

وأوضحت، أنه عند الوصول إلى لبنان سيخضع جميع المسافرين إلى اختبار PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي حالة وجود هذا الاختبار من بلد المصدر، يرجى التأكد من تحميل نتيجة الفحص وتاريخه علي المنصة، وعليهم الالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الاختبار الجديدة الذي أجرى على المطار (لمدة 24 ساعة إلى 48 ساعة).

كما أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بلبنان تعميمًا إلى جميع شركات الطيران التقيد بالإجراءات المتعلقة بالركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان من الدولة التي يتوفر فيها فحص PCR التي تم تحديدها من قبل السلطات المعنية في تلك الدول، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل تاريخ الرحلة إلى لبنان، وأن يقوما بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائق، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلى لبنان.

وتضمنت الإجراءات قيام شركات الطيران بتحصيل 100 دولار، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصر لبنان، وذلك عن كل راكب يرغب بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون خمس سنوات، وهي كلفة فحص PCR الذي سيخضع له فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة المطار ، ويتم إبلاغ نتائج الفحوصات إلى الركاب خلال 24 ساعة من تاريخ وصولهم المطار ويجب عليهم التزام أماكن إقامتهم لحين تبليغهم تلك النتائج.​