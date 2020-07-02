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كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفا و760 والوفيات 34 ألفا و788

10:03 ص الخميس 02 يوليه 2020
كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 ألفا و760 والوفيات 34 ألفا و788

كورونا في إيطاليا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إيطاليا إلى 240 ألفا و760 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34,788 حالة. وتعافى 190 ألفا و717 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر حتى الآن نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

إيطاليا فيروس كورونا كوفيد-19

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