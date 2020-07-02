حدث ليلاً| مصر تكشف خطوتها القادمة حول سد النهضة واستقرار معدل إصابات كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مصر تكشف خطوتها القادمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، إن إثيوبيا ترى أن سد النهضة ليس لاستهلاك المياه بل لتوليد الكهرباء، وكان هناك اتفاق بنسبة 90% حول البنود الفنية لسد النهضة

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انهيار السد وجفاف مصر.. وزير الري يكشف كواليس مفاوضات سد النهضة ومماطلات إثيوبيا

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات تليفزيونية، عن كواليس مفاوضات سد النهضة المتعثرة والنقاط العالقة بين الدول الثلاث.

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بسام راضي: موقع الرئاسة سيرد على أي شائعات أو معلومات غير صحيحة- فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيسي من تدشين موقع الرئاسة الجديد على الإنترنت هو توفير منصة إلكترونية حديثة تكون في متناول الجميع تتسم بالمصداقية والدقة العالية من حيث المعلومات والأرقام وعرض المشروعات القومية.

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50 % من وفيات كورونا عربياً بدولتين.. ومصر تكسر حاجز 3 آلاف حالة وفاة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 634 ألفاً و583 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 10آلاف و203 حالة.

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نائب وزير الدفاع السعودي: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الظلامي لإيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة، يكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة.

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الاستقرار مستمر.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.

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بدل الفاقد والنقل بين المحافظات.. التموين تتيح 4 خدمات جديدة على موقع "دعم مصر"

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع دعم مصر 4 خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

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طيران مجهول ينفذ غارات جوية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية غربي طرابلس

أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية سماع دوي انفجارات متتالية قرب قاعدة "الوطية" العسكرية جنوب غرب طرابلس.

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الداخلية الكويتية: التعامل مع مطلوب مسلح أطلق النار على سيارة مدير القوات الخاصة وأحد المنازل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تعامل قوات الأمن مع أحد المطلوبين بعد قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية، وإصابة سيارة مدير إدارة القوات الخاصة، وأحد المنازل المجاورة.

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بوتين يفوز في استفتاء على تمديد حكمه حتى عام 2036

فاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استفتاء سيمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036، وذلك بنحو 78% من الأصوات بعد فرز 90% من بطاقات التصويت.

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