كورونا في 24 ساعة| عودة السياحة الدولية إلى مصر واستقرار إصابات كورونا

بدأت مصر الأربعاء، في استئناف حركة السياحة الدولية، إلى ثلاث محافظات ساحلية (مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) كمرحلة أولى لعودة تشغيل السياحة الدولية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

بعد توقف 3 أشهر.. عودة السياحة الدولية إلى مصر في 3 محافظات ساحلية

محافظ البحر الأحمر: أتوقع رفع نسبة الإشغال إذا نجحت تجربة عودة السياحة

مصر للطيران: المسافرون التزموا بالإجراءات الاحترازية.. ونحافظ على سلامتهم

الأهرامات تودع الحجر الصحي وتعود لاستقبال الزائرين "صور"

المطار يستقبل 13 رحلة عليها 2000 راكب من مختلف دول العالم

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كورونا في إيطاليا: الإصابات 240 الفا و578 والوفيات 34 ألفا و767

كورونا في بريطانيا: الإصابات 314 ألفا و160 والوفيات 43 ألفا و815

محلل أمريكي: جائحة كورونا تكشف تراجع الولايات المتحدة

67 حالة.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في طوكيو منذ رفع الطوارئ