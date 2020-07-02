الشعبية بالمركز الثالث.. رئيس "الشعب الجمهوري" يكشف صفات مرشحي البرلمان

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سيشارك بالانتخابات البرلمانية المقبلة بغرفتيه النواب والشيوخ، موضحا أن المشاركة ستكون عبر قائمة وطنية بمشاركة الأحزاب المصرية الوطنية.

وأضاف عمر، لمصراوي، أن الأسماء التي سيختارها الحزب للانتخاب بنظام القوائم أو الفردي سيكون لها عدد من المعايير يأتي على رأسها حسن سمعة الشخصية وطهارة اليد، مؤكدا أن الحزب حريص كل الحرص على طهارة يد مرشحيه ومن ثم تأتي الشعبية في المركز الثالث.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن خبرات النواب المتراكمة ستكون مهمة للعضو البرلماني وكذلك النزاهة، متابعا: ليست الشعبية رقم واحد بقدر الإمكان إن كان هناك خبرات.

وأوضح أن الشعبية والنسيج العائلي له حسابات للتواجد أيضا بالقوائم الانتخابية ولاسيما بالمحافظات التي لديها انتماء قبلي وعائلي، وعلى رأسها محافظات الصعيد.

وحول ما إذا اختلفت مواصفات مرشحي مجلس النواب عن الشيوخ، قال رئيس الشعب الجمهوري: لابد أن يكون مرشح مجلس الشيوخ قيمة مضافة فهو مجلس ليس رقابي بل يجب أن يكون أعضائه قيمة وقامة في مجاله.

وأكد أن حزبه لن يضع اسما كمرشح للشيوخ إلا وبارع في تخصصه ليكون قيمةً مضافة في تخصصه.