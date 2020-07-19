انخفاض 95 حالة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 603 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 51 حالة جديدة.

كانت وزارة الصحة سجلت 698 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و 4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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