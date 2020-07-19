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"اتصالات البرلمان" تعقد أول اجتماع برلماني بالفيديوكونفرانس

08:52 م الأحد 19 يوليه 2020
"اتصالات البرلمان" تعقد أول اجتماع برلماني بالفيديوكونفرانس

أحمد بدوي

(مصراوي):


في أول تفعيل للفيديو كونفرانس داخل مجلس النواب، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوي، اجتماعها اليوم الأحد، لبحث تفاصيل تطور ملف مصر الرقمية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ويشارك فيها وزير الإتصالات عمرو طلعت.

وقال بدوي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات للوقوف على تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد غدًا اجتماعًا بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

أحمد بدوي الفيديوكونفرانس مجلس النواب

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