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البابا تواضروس يتفقد مزار القديس مارمرقس في كاتدرائية العباسية

08:19 م الأحد 19 يوليه 2020
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(مصراوي):

تفقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأحد، مزار القديس مارمرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتابع البابا أعمال التجديد الجارية في أيقونات المزار التي يقوم بها فريق عمل بقيادة الراهب القمص مكسيموس الأنطوني إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات المتخصصين في مجال تجديد الأيقونات والفريسكات.

ويجري تجديد أيقونات مزار "كاروز الديار المصرية" لأول مرة منذ 50 عامًا.

كاتدرائية العباسية البابا تواضروس

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