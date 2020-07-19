وزير الري: البعثة المصرية بأوغندا نجحت في توفير 750 ألف دولار (صور)

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، انتهاء بعثة الري المصرية في أوغندا، من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة للبعثة بجنجا.

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الأحد، أن البعثة المصرية في أوغندا تحت إشراف وإدارة الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين ورئيس بعثة الري المصرية، انتهت من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا، وعددها 6، عن طريق التشغيل الذاتي، ما أدى إلى توفير ما يقرب من 500 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة، كما تم إنهاء إنشاء أسوار جديدة واللاند سكيب حول الاستراحات، عن طريق التشغيل الذاتي، ما أدى إلى توفير ما يقرب من 750 ألف دولار، وبتكلفة إجمالية لا تتجاوز 25% من التكلفة المقررة.

ولفت وزير الري، إلى أنه من المقرر صيانة وتأهيل 6 مبانٍ لإقامة العاملين الأوغنديين و6 جراجات واللاند سكيب المحيطة بهذه المباني الملحقة باستراحات الري المصري بجنجا بأوغندا، عن طريق التشغيل الذاتي وصيانة وتأهيل استراحة كمبالا وإنشاء السور واللاند سكيب حولها.​