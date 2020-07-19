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"دينية النواب": مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء لا يمس الأزهر أبدًا

06:27 م الأحد 19 يوليه 2020
"دينية النواب": مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء لا يمس الأزهر أبدًا

الدكتور أسامة العبد

(مصراوي):


قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا خلاف على قيمة مؤسسة الأزهر، مضيفًا أن الأزهر القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، ولا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصري: "الأزهر الشريف أمن قومي لمصر، وهو المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء، لا يمس الأزهر أبدًا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن مشروع القانون يقنن واقعًا موجودًا من سنوات سابقة وليس منشئًا لواقع جديد، مؤكدًا العمل على الحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون.

أسامة العبد مجلس النواب الأزهر الشريف دار الإفتاء المصري

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