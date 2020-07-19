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مدبولي: مصر ترفض كافة التدخلات غير العربية في الشأن اليمني

05:51 م الأحد 19 يوليه 2020
مدبولي: مصر ترفض كافة التدخلات غير العربية في الشأن اليمني

الدكتور مصطفي مدبولي

القاهرة- (أ ش أ):


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمق علاقات التعاون التاريخية المصرية - اليمنية، في كافة المجالات التي تربط بين البلدين وتضرب جذورها منذ عقود كبيرة وكذلك الدعم الكامل للحكومة والشرعية اليمنية الممثلة في الحكومة والرئيس اليمني، موضحًا أن الأمن القومي لليمن هو أمن قومي لكافة الدول العربية ولمصر وان استقرار اليمن هو استقرار لكافة المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي مع نظيره اليمني معين عبدالملك، الذي يزور مصر حاليًا، عقب جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت بينهما، بحضور عدد من الوزراء والوفد رفيع المستوي المرافق لرئيس الوزراء اليمني.

كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر ترفض كافة التدخلات غير العربية في الشأن الداخلي اليمني، مثمنا الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية الرامية إلى استعادة الاستقرار في اليمن في كافة المجالات.

وأشار إلى أن مصر حريصة على تقديم كافة الدعم اللوجستي لليمن، فضلًا عن استضافة في مصر أكثر من مليون مواطن يمني يتمتعون بكافة الحقوق التي يتمتع بها أشقاءهم المصريين ولهم كل الدعم والمساندة، وأيضًا الطلاب والدارسين اليمنيين في المؤسسات التعليمية المصرية.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ليبيا اليمن

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