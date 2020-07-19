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السعيد: قانون التخطيط الجديد يتميز بإنشاء مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية

04:39 م الأحد 19 يوليه 2020
السعيد: قانون التخطيط الجديد يتميز بإنشاء مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتب- مصراوي:

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وأضافت السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة؛ ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

جاء ذلك خلال مناقشة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

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