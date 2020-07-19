البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199، بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، في حضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الذي أكد أن أي بيع لشركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال "مزاد"؛ للحصول على أعلى سعر ممكن.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في 10 مايو الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛ لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه؛ لعرضه على المجلس.

وتهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها إلى تحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد هذه الشركات على الاستمرار والمنافسة، بما تترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.

وجاء قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 بهدف تحرير القطاع العام ومعالجة المشكلات التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة)، من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون، وقد أعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.