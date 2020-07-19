خلال أسابيع.. وزير الاتصالات يكشف للبرلمان موعد إطلاق المرحلة الثانية من "مصر الرقمية"

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من "مصر الرقمية" خلال أسابيع بعد إطلاق المرحلة الأولى في يونيو2019، بنحو 20 أو 30 خدمة، مشيرًا إلى أنها بلغت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة؛ لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات، في ظل التحول الرقمي، في لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، وبحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأضاف طلعت أنه ستتم إتاحة الخدمات المتاحة لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق مع كل الوزارات؛ حتى أصبح المشروع جاهزًا للإطلاق؛ ليحمل 4 حزم من الخدمات، بنحو 70 خدمة على نفس نسق بورسعيد على دفعات متتالية، وإنشاء شبكة ألياف ضوئية لـ35 ألف مبنى حكومي؛ ضمانًا لاستمرارية العمل بنجاح.

وعن التعاون بين وزارتَي الصحة والاتصالات، قال الوزير: التعاون يجري على قدم وساق قبل أزمة كورونا، وتسارعت وتيرته بعد الجائحة، وتشاركنا قبل الجائحة في المرحلة الأولى عبر إطلاق المرحلة الأولى للتأمين الصحي، ودور الاتصالات كان الميكنة، والمنظومة ببورسعيد مستقرة وتعمل بشكل منتظم ونخطط لباقي إطلاقات المرحلة الأولى وننسق مع وزارة الصحة؛ حتى تننظم وتؤدي المزايا المرجوة للمواطنين.

وأضاف طلعت: تعاونا مع الصحة في مركز الاتصال الخاص بالخط الساخن في بداية انتشار الجائحة، وكيفية الوقاية منها وأعراضها، لافتًا إلى أنه تم التعاون في عدة مبادرات أخرى في تقديم إنترنت مجانًا للفرق الطبية لمستشفيات العزل؛ لدورهم الفعال المهم، وتعاونا في عدة برامج لإدارة الأزمة، ومع شركات الاتصالات في توفير المعدات والأقنعة الطبية لممارسة عملهم، وكل ذلك كان هدفه دعم وزارة الصحة التي تقود الأزمة وتوجيه التقدير والتحية للفرق الطبية والتعاون المستمر، وأكد أن هناك مشروع العلاج عن بعد؛ لتقديم الخدمات الطبية في المناطق النائية.

وأضاف الوزير: بعد زوال الجائحة سأجدد زيارتي للإسماعيلية، وفي ما يخص مكاتب البريد، كنا نراجع مع الهيئة خطة لنشر 150ماكينة صراف آلي بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام، وسيشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الصدد، ومستمرون في تطوير المكاتب بخطة مكثفة.

وخلال الأشهر المتبقي من العام المالي الحالي، سيشهد بعض مكاتب البريد تطويرًا ملموسًا، وندرس زيادة عدد المكاتب وندرس تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة؛ خصوصًا في أيام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات؛ لرفع المعاناة عن أهلنا، مؤكدًا أنه سيتم توجيه الجهاز القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم وبيان كل الشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للجهاز القوني لتنظيم الاتصالات وسيعرف كل مواطن أفضل شبكة تقدم خدمة في مكان إقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24 ساعة.

وردًّا على انتقاد أحد النواب ضعف الخدمة على الطريق الإقليمي، وعد وزير الاتصالات ببدء تقوية الخدمة على الطريق الإقليمي، مشيرًا إلى أنه يعتز بالتعاون المثمر الفعال بين لجنة الاتصالات في مجلس النواب والوزارة، وقال: إذا كنا حققنا بعض الإنجاز في الفترة الماضية فإنه جاء بالمساندة المخلصة للجنة الاتصالات وظهر ذلك جليًّا بعد ظهور قانون حماية البيانات الشخصية للنور وكان للجنة الاتصالات فضل كبير في إصداره، ونحن على مشارف انتهاء اللجنة البرلمانية، وبذلتم جهدًا وعملًا دؤوبًا فعالًا وحرصًا مخلصًا بكل مصالح المواطنين وأبناء دوائركم.