منها إعلان الحرب والتعبئة العامة.. 3 حالات لانعقاد مجلس الدفاع الوطني

كتب- محمد نصار:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

وينشر مصراوي حالات انعقاد مجلس الدفاع الوطني وفقا لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2014 والصادر من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2014، على النحو التالي:

1- يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر.

2- يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما استدعت الضرورة ذلك.

3- في حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.

ويحدد قرار الدعوة للانعقاد مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور 12 من أعضائه.

وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

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