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الرئاسة: السيسي اطمأن على صحة أمير دولة الكويت

03:48 م الأحد 19 يوليه 2020
الرئاسة: السيسي اطمأن على صحة أمير دولة الكويت

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأن، اليوم الأحد، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة؛ حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.​

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي بسام راضي أمير الكويت عملية جراحية

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