وقف الإجازات ومراقبة الأسواق ومحاضر فورية.. رئيس "خدمات الطب البيطري" يتوعد المخالفين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم بدء وقف الإجازات والراحات للأطباء البيطريين، وتعزيز المجازر بقوة من المتخصصين، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه تم تزويد المجازر بالأختام السرية وأدوات النظافة والتطهير، مشيرًا إلى تطبيق إجراءات الوقاية من الأطباء البيطريين وارتدائهم الكمامات أثناء تأدية عملهم.

وشدد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضرورة عدم الذبح خارج المجازر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للخدمات، مؤكداً أن تلك التعليمات هدفها حماية المواطن من انتشار الأمراض والأوبئة.

ونوه محمود بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الأمن؛ لتكثيف الحملات على محلات الجزارة، لضبط الجزارين المخالفين، متوعدهم بعمل محاضر فورية ومصادرة لحومهم أو إعدامها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية وشرطة التموين.

وأشار رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري إلى التنسيق الكامل بين رجال الهيئة والأحياء؛ للتعامل مع الشوادر المخالفة، على أن تكون الإزالة من قِبل الحي نفسه.