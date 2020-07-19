20 طالبًا بالفصل.. "التعليم" تكشف خطتها استعدادها للعام الدراسي المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك خطة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة كل المدارس الفنية؛ لوضع تصورها للدراسة في العام المقبل.

وأعلن مجاهد، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة رؤية الوزارة لنظام التعليم العام المقبل في ظل جائحة فيروس كورونا، أن الفصل لن يزيد فيه العدد على 20 طالبًا في التدريب العملي، وبالنسبة إلى باقي المواد النظرية ستكون "أون لاين".

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن كل المقترحات قيد الدراسة؛ للبت في القرار النهائي، مشيرًا إلى أن معلمي التعليم الفني كانوا دائمًا على تواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمة وخضعوا لتدريب على ذلك منذ يوم 15 مارس الماضي، مع توقف الدراسة.

وتابع مجاهد: أثناء أداء الامتحانات، الإصابات بين الطلاب كانت ضعيفة جداً، وكذلك المدرسين، على عكس ما كانت تتوقعه نقابة الأطباء.

وأعلن مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم وافقت على إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني، وتم التنسيق مع كل الجهات؛ خصوصًا ألمانيا التي ستدعم الأكاديمية بكل الخبرات، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه يتم حاليًّا مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة بشأن الهيكل التنظيمي لها وستكون مدرجة في موازنة العام المقبل 2021- 2022.

وأكد مجاهد أنه تم إرسال القانون الخاص بإنشاء هيئة ضمان الجودة للتعليم الفني في شهر سبتمبر 2019، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون مستقلة وتشرف على المدارس الفنية وتضع السياسة العامة والامتحانات مثلما هو في كل دول العالم.