رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، عقب آداه حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.

وتقدمت الهيئة العربية للتصنيع بخالص التهنئة للسيد المهندس محمد أحمد مرسي على ثقة القيادة السياسية لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث أنه كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب "التراس" عن خالص تمنياته للمهندس "مرسي" بالنجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد ,متمنيا التقدم والرقي لمسيرة وزارة الإنتاج الحربي.

وذكر "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان جناحا الصناعة المصرية وأن التعاون بينهما قائم بالفعل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا أن هناك تنسيق وتكامل واجتماعات دورية مشتركة لتنظيم هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة والإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية مطالب خطط التنمية الشاملة بالدولة.

من جانبه وجه المهندس محمد أحمد مرسي الشكر للقيادة السياسية وثقتها لتوليه المنصب كما تقدم بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفريق محمد العصار .

كما أعرب عن تقديره الشديد وتأثره بهذه الحفاوة ,مؤكدا أنه تشرف بتولي مسئولية مدير عام الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تعد فترة ثرية ومهمة في حياته العملية.

وأشار المهندس "مرسي" أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية , مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.