الكنيسة تحتفل بالعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا

كتب- مصراوي:

احتفلت إيبارشية هولندا أمس، بالعيد السابع لتأسيسها. أقيم الاحتفال بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة أمستردام (مقر المطرانية)، وبدأ بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية وشارك فيه مجمع كهنة الإيبارشية

إلى جانب عدد كبير من أبناء الايبارشية من مختلف الكنائس بهولندا.

كانت الحكومة الهولندية قد سمحت بممارسة الصلوات بالكنائس وإقامة الاحتفالات دون التقيد بعدد محدد بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي والسلامة الصحية المشاركين في الصلوات.

وفي السياق ذاته منح نيافة الأنبا أرساني، ثلاثة من الآباء كهنة الإيبارشية رتبة القمصية، وذلك ضمن صلوات القداس، وهم:

القمص باڤلوس سعيد كاهن كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، والقمص استفانوس لطف الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس بمدينة آسن،

القمص موسى سرور كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الانجيلي بأنتويربن ببلچيكا.

وعقب انتهاء القداس الالهي ألقيت عدة كلمات للتهنئة، كما تم عرض فيلم تسجلي حمل عنوان "إيبارشية هولندا القبطية سبع سنوات من الانجازات والنمو الروحي والمعماري".

ثم ألقى نيافة الأنبا أرساني كلمة ختامية قدم خلالها الشكر لله ولقداسة البابا تواضروس الثاني حيث أن الإيبارشية تعد باكورة ثمار خدمة قداسته.

وتمت سيامة نيافة الأنبا أرساني أسقفًا على كرسي إيبارشية هولندا يوم ١٦ يونيو ٢٠١٣ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، ولفيف من أعضاء المجمع المقدس، بعد أن ظل يخدم بها راهبًا لما يقارب ٢٨ سنة.