مطار القاهرة يستقبل 25 رحلة دولية عليها 3821 راكبا

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، على متنهم حوالي 3821 راكباً من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

قالت مصادر بالمطار شهدت صالات الوصول بالمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم كثافة تشغيل عالية، وصلت رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية ، وإثيوبيا، واليمن، وتونس، والسودان، ولبنان، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

أضافت المصادر اتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.