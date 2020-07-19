رسميا.. الإسكان تعلن كراسة شروط حجز شقق "سكن مصر" في 5 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح شقق ضمن مشروع سكن مصر، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يبدأ التقديم اليوم 19 يوليو ويستمر حتى 20 أغسطس.

ويتواجد مشروع سكن مصر، في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة إلى 364 ألف جنيه في المنيا الجديدة، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى 676 ألف جنيه.

ونشر الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط، والتي جاءت على النحو التالي: