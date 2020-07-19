تكثيف الرقابة على المساجد وتقليل مدة الخطبة.. خطة الأوقاف لرفع تعليق صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن القطاع الديني أصدر تعليماته للمديريات الإقليمية بمتابعة صلاة الجماعة بالمساجد أولا بأول، ورفع تقارير حول مدى التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة، لبحث إمكانية رفع تعليق صلاة الجمعة.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن وزارة الأوقاف ستقوم على الفور برفع تقارير للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، حول مدى التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، ووضع خطة رفع تعليق صلاة الجمعة، وهي التي تقرر وتحدد موعد رفع تعليقها.

وأشارت المصادر، إلى أن عودة صلاة الجمعة ستكون بنفس التدابير والإجراءات المتبعة في صلاة الجماعة، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المساجد، لمتابعة التنفيذ والاستجابة لتلك التعليمات، مع قصر مدة خطبة الجمعة على عشر دقائق فقط بدلا من 20.

ونوهت المصادر، إلى أن سيتم تخصيص دوريات متنقلة من المفتشين بالمديريات الإقليمية لمتابعة المساجد وقت صلاة الجمعة، والاطمئنان على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف فيما يخص التدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مخالفة، ورفع تقارير أولا بأول للقطاع الديني كل يوم جمعة، عن حالة المساجد.

وتوقعت المصادر، أن يتم رفع التقارير التي تثبت مدى التزام المصلين في صلاة الجماعة بالإجراءات الاحترازية من عدمه، إلى لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، بعد عيد الأضحى المبارك.

في الوقت نفسه، ناشدت وزارة الأوقاف عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها، كي يتم الوصول إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، وستكون الوزارة مضطرة رغم عنها، في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.