الإسكان: مهلة 60 يوما لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة منذ 2014

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة بشأن استكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) بالمدن الجديدة.

وقال الجزار، في بيان: نصت الموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضي الإسكان الاجتماعي)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير.

وأوضح وزير الإسكان، أن منح المهلة يتم وفقا للشروط التالية، التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أن وجد.

وشدد الوزير على ضرورة وضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين المخصصة لهم قطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.