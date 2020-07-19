60 ألف جنيه مقدم.. ننشر كراسة شروط حجز شقق "دار مصر" في 4 مدن
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كتب- محمد عبدالناصر:
يبدأ صندوق أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، اليوم الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن ضمن المشروعات المطروحة للحجز، مشروع دار مصر، والذي في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.
ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).
ونشر الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط، والتي جاءت على النحو التالي:
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